«Выше среднего»: Кудрин оценил уровень САФУ

Архангельск, , 15:25 — REGNUM Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который также является членом попечительского совета Северного (Арктического) федерального университета, оценил перспективы вуза стать научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За неполные 10 лет существования федерального университета можно сказать, что многие задачи, которые перед ним ставили — выполнены. Может быть, нам хотелось получить больше ресурсов, но получили тоже немало ресурсов и смогли оснастить научную базу. Сегодня я бы оценил уровень развития вуза, как «выше среднего» по России, он входит в 20-ку лучших вузов страны», — заявил Алексей Кудрин .

Он отметил, что создание НОЦ станет следующим этапом развития университета и призвал руководство вуза ставить более амбициозные задачи.

«Самое главное — оказаться в тренде вызовов ближайших 10 лет. Не отставать, а опережать. Я бы поставил еще большую задачу — стать одним из ведущих вузов страны. Ресурсы и потенциал есть, надо умело ими распорядиться», — заявил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Архангельской области и Северный (Арктический) федеральный университет формируют заявку для участия в конкурсе на создание НОЦ мирового уровня «Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Университет называет в числе своих партнеров Московский физико-технический институт и МГТУ имени Н.Э. Баумана, научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», крупнейшие судостроительные, лесопромышленные, добывающие предприятия региона. Известно, что в списке претендентов на создание НОЦ числятся 60 объединений.

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