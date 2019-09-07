Амстердам, , 18:18 — REGNUM Учёные воссоздали древний геологический процесс, который 100 миллионов лет назад привёл к тому, что целый континент Большая Адрия погрузился под европейскую часть Евразии. Об этом 6 сентября сообщает Science.

Сейчас от Большой Адрии остались только известняки и другие породы, найденные в горных хребтах южной Европы, которые были соскоблены с поверхности континента, когда он погружался под Европу.

Около 240 миллионов лет назад пропавший континент размером с Гренландию откололся от южного суперконтинента Гондвана, от которого произошли современные Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида, Индия и Аравийский полуостров. Между 100 и 120 миллионами лет назад, вращаясь против часовой стрелки, Адрия столкнулась с Европой, раскололась на куски и оказалась под этим континентом. Новое исследование стало возможно благодаря появлению сложного программного обеспечения.

«Средиземноморский регион — это просто геологический беспорядок. Все изогнуто, сломано и сложено», — рассказал автор исследования Доув ван Хинсберген, геолог из Утрехтского университета в Нидерландах.

Другое исследование сейсмических волн для создания компьютерных томографических изображений структур залегающих глубоко внутри Земли позволило создать «атлас подземного мира» — кладбище участков земной коры, которые утонули в мантии нашей планеты. Это исследование показало, что части Большой Адрии теперь находится на глубине 1500 километров.

Напомним, ранее ученые доказали, что острова Новой Зеландии — надводная часть континента, сопоставимого по размерам с Австралией и скрытого в настоящее время под водой.

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