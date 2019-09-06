Москва, , 21:49 — REGNUM В ходе следующего космического испытания робота FEDOR андроид будет управляться с Земли, заявил 6 сентября глава НПО «Андроидная техника» Игорь Сохин в эфире телестудии корпорации «Роскосмос»..

Роботы в космосе Цитата из к/ф «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая». реж Джордж Лукас. 1983. США

Кроме того, Сохин сообщил, что следующая экспедиция робота также будет включать в себя выход андроида в открытый космос.

Телеуправление роботом, отметил Сохин, имеет большое значение для реагирования на внештатные ситуации «на станциях и лунных базах».

«Наконец третий этап, для которого эксперимент «теледроид» и создавался, это вывод его за пределы станции в открытый космос для выполнения каких-то элементов внекорабельной деятельности», — добавил Игорь Сохин.

Напомним, ранее разработчики сообщали, что FEDOR может лишиться ног, вместо которых получит дополнительную пару рук.

Как сообщало ИА REGNUM, в 21:14 мск космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту отошёл от МКС. Приземление должно произойти на территории Казахстана, где уже находится поисковая группа, которая должна встретить спускаемый аппарат.

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