Улан-Удэ, , 08:59 — REGNUM В Бурятии разработали средство для лечения ран и ожогов, которое по своим характеристикам в разы превосходит зарубежные аналоги. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме, представляя инвестиционные возможности региона.

По его словам, разработанная в Бурятии кожа дешевле, и при этом дольше хранится.

«Оперативное производство есть в США, но наша кожа имеет большие сроки хранения. Американский аналог может храниться пять суток, наш — пять месяцев. Наша искусственная кожа не вызывает аллергии и в течение недели продукт полностью рассасывается в теле пациента», — отметил он, добавив, что продукция может продавать как в клиниках, так и в аптеках.

Кроме того, участникам форума был представлены экспресс-тесты для диагностики повреждения головного мозга, разработанные бурятскими учёными. Производители планируют провести клинические испытания в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии продвигают и другие совместные с индийцами проекты на своей территории. В частности, есть договорённости по строительству в республике завода по производству инфузионных систем и растворов и производству биофармацевтических препаратов на основе лекарственных растений.

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