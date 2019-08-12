Улан-Удэ, , 11:23 — REGNUM

Власти Бурятии продвигают совместные с индийцами проекты на своей территории. Как написал на своей странице пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев, по двум совместным проектам уже есть договорённости.

«Строительство в Бурятии завода по производству инфузионных систем и растворов, производство биофармацевтических препаратов на основе лекарственных растений», — перечислил он.

В настоящий момент глава Бурятии Алексей Цыденов совместно с другими губернаторами ДФО во Владивостокепринимает участие во встрече с бизнес-делегацией из Индии. Визит проводится в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму, где Индия станет страной-гостем форума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил о готовности поддержать проекты инвесторов из Кореи. В частности. по его словам, Бурятия заинтересована в инвестиционной поддержке разработки месторождения цинка, строительстве второго Северобайкальского тоннеля и других.

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