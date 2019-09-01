Пекин, , 22:37 — REGNUM Технологию восстановление зубной эмали, при которой кристаллы зубной ткани растут, закрывая повреждение, разработали китайские учёные из центра биоматериалов и биологических путей университета Чжэцзян. Об этом 30 августа сообщает ScienceAdvances.

Зубная эмаль является самой твёрдой биологической тканью, а её регенерация до сих пор являлась практически неразрешимой проблемой. Зубная эмаль представляет собой кристаллы апатита — минерала из класса фосфатов. Она является бесклеточной и почти не восстанавливается после повреждения, при этом кариес является одним из самых распространенных хронических заболеваний у людей во всем мире.

Учёные предложили использовать состав, состоящий из кластеров ионов фосфата кальция, для получения слоя-предшественника, чтобы запустить рост кристаллов апатита зубной эмали, которые смогли бы продолжить структуру эмали зуба. Учёные установили, что при биологическом росте эмали кристаллическая минеральная фаза покрыта своей аморфной фазой (предшественником) для обеспечения непрерывного эпитаксиального (один кристалл продолжает направление и структуру другого) роста кристаллов апатита. Применив аналогичную природному процессу технологию, после запуска роста кристаллов с помощью биоминерализации, поврежденная эмаль стала полностью восстанавливаться, а её структура и механические свойства стали идентичными свойствам природной эмали.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из Великобритании получили белок, который вызывает рост кристаллов на ткани зуба. По своей структуре и свойствам новый материал напоминает зубную эмаль.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные разработали материал для восстановления зубной эмали