Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Американские антропологи призвали остановить практику массового уничтожения ископаемых останков древних людей в ходе секвенирования последовательности их ДНК. О этом 28 августа сообщает Nature.

Секвенирование генома — определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности позволило за последние 10 значительно продвинуться в понимании того, какие человеческие популяций скрещивались с неандертальцами, а какие нет, как люди рассеялись по Европе, и как скотоводство развивалось в Африке. Однако цена таких исследований — уничтожение найденных образцов в пыль. Например, многие учёные отбирают пробы на твердой части височной кости у основания черепа, в которой расположены сложные структуры внутреннего уха. Там находится высокая концентрация эндогенной ДНК. Учёные изучающие структуры внутреннего уха, отметили, что исследователи-генетики до них взламывали «костные лабиринты» и сверлили сотни бесцветных костей для ДНК без предварительного фотографирования или томографрования. В то время как структуры внутреннего уха, в том числе полукруглые каналы и улитка, могут объяснить понимание баланса и человеческого слуха у древнего человека.

Если сейчас не оставить процесс разрушения образцов ради науки, то будущие учёные вооруженные лучшими, уже менее разрушительными методами, могут оказаться вообще без материала для исследований. Антропологи предложили внести изменения в правила генетических образцов: давать слово различным заинтересованным сторонам (представителям общины, кости чьих предков предполагается направить на образцы и учёным, которые бы сказали насколько рационально уничтожать эти находки).

Напомним, извлечение ДНК из древних образцов в настоящее время требует уничтожения уже меньшего количества кости, чем это было 10 лет назад. Многие и сследователи предупреждают, что в будущем наука может столкнуться с ситуацией аналогичной ситуации древних археологов, которые приносили существенный вред находкам подобно охотникам за сокровищами, использующими труд неквалифицированных рабочих при раскопках пещер, гробниц и могильников.

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