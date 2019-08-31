Москва, , 22:35 — REGNUM Робот «Федор» отчитался о проделанной им работе на борту российского сегмента МКС. Об этом 31 августа сообщается на его официальной странице в социальной сети Twitter.

Фёдор на МКС Twitter@FEDOR

В аккаунте «Федора» выложено видео его тренировки по сборке электросоединителей с помощью экзоскелета, отработка данных навыков необходима при дальнейшем использовании робота при ремонте кабелей на внешнем борту МКС.

Кроме этого, в своем дневнике он подробно рассказал том, что происходит на станции, чем занимается и опубликовал шуточные сообщения.

«Начал заниматься с тренером Алексеем Николаевичем (Овчининым), — рассказал Фёдор. — Я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем. Наставник угрожал мне молотком, решил не связываться с ним».

Напомним, ИА REGNUMсообщало, что космонавтам российского сегмента МКС не сразу удалось включить доставленного на борт робота.

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