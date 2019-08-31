Москва, , 03:36 — REGNUM

Первые кадры работы робота «Фёдора» на МКС опубликовал телеканал «Россия 24».

На видео, предоставленном Роскосмосом, робот держит российский флаг. К работе с «Фёдором» приступил космонавт Александр Скворцов, находящийся в модуле «Звезда» в экзоскелете, подключённом к компьютеру. При помощи экзоскелета космонавт управляет «Фёдором».

Космонавт Алексей Овчинин при этом находится в модуле «Поиск», где расположен и сам «Фёдор».

https://twitter.com/FEDOR37516789/status/1167509550183981056

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа на МКС космонавты начали испытания экзоскелета «Фёдора».

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