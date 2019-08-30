Москва, , 20:44 — REGNUMРоссийские космонавты, работающие на на борту Международной космической станции (МКС), включили робота «Фёдора» и опробовали дистанционное управление через экзоскелет, сообщает 30 августа интернет-ресурс агентства NASA, ведущий звуковую трансляцию эксперимента.

Робот FEDOR Илья Савченко © ИА Красная Весна

Уточняется, что космонавт Алексей Овчинин не сразу смог включить доставленного на МКС робота. Вместе с «Фёдором» он находится в модуле «Поиск», а в модуле «Звезда» космонавт Александр Скворцов управляет действиями робота через экзоскелет и шлем, на который приходит изображение с видеокамер «Фёдора».

После включения Скворцов получил видеоизображение на свой шлем и охарактеризовал его как хорошее и чёткое. Затем робот воспроизвел манипуляции отверткой, ключами и электрическими соединителями, произведённые Скворцовым, одетым в экзоскелет.

Напомним, в данный момент на борту МКС находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты США Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме испытаний на МКС, робота «Фёдора» запланировано применить в тестировании новой системы управления спуском на Землю.

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