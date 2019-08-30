Москва, , 11:55 — REGNUMИсследователи Института экономики Чешской академии наук сравнили научные работы учёных из 174 стран по четырем общим и 27 узким дисциплинам и пришли к выводу, что Россия находится на низшей ступени рейтинга «Глобализация науки» даже среди стран постсоветского пространства. Об этом пишет журнал «Атомный эксперт».

«Результаты исследования для России неутешительны: наша страна — одна из самых изолированных в мире в научной сфере. Количество публикаций отечественных авторов в международных изданиях существенно ниже среднего значения по миру. Россию обгоняют, например, такие страны, как Бангладеш, Нигерия, Мексика и Буркина-Фасо», — пишут эксперты.

В качестве причин такой ситуации они называют закрытость некоторых отраслей, государственную политику в области науки, направленную на количественные, а не качественные показатели, отсутствие в науке преемственности поколений в связи с потерей поколения учёных, эмигрировавших в 90-е годы и ряд других причин.

«Полностью согласен с выводами чешских коллег. И самое главное, эта изоляция идет все дальше и дальше: наука в такой ситуации умрет», — прокомментировал исследование академик РАН, научный консультант генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Николай Пономарев-Степной.

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Его поддержал руководитель проектного направления «Прорыв», специальный представитель госкорпорации «Росатом» по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков. По его мнению, плачевная ситуация в научной сфере сложилась «исторически».

"Отраслевой наукой всегда занимались не университеты, а предприятия, которые подпадают под жесткие ограничения о нераспространении информации. В то же время есть опыт Китая: около пяти лет назад было принято политическое решение об увеличении количества научных публикаций, разработаны регламенты, определяющие, что можно публиковать, что нельзя. В результате за это небольшое время количество публикаций у них выросло в разы», — поясняет эксперт.

По мнению Президента АНРИ Ольги Кирилловой, решить проблему поможет рост не количества, а качества публикаций российских ученых в международных источниках. Также эксперты видят возможности для улучшения ситуации в изменении карьерной мотивации для ученых, снижении административной нагрузки и повышении объемов финансирования научных исследований.

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