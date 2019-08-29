Вашингтон, , 16:03 — REGNUM

В соответствии с наиболее оптимистичным сценарием доклада ООН о глобальном потеплении, повышение средних глобальных температур на 2 градуса приведет к перемещению 280 млн человек на земном шаре из-за повышения уровня моря, передает BFM TV.

Кроме того, с увеличением частоты циклонов многие мегаполисы могут быть затоплены, начиная с 2050 года. Рост уровня моря заставит адаптироваться прибрежные регионы, причем богатые страны будут в большей степени способны защитить свои мегаполисы, чем развивающиеся.

Согласно тому же отчету, который, как ожидается, будет представлен 25 сентября в Монако, к 2100 году от 30 до 99% поверхностей вечной мерзлоты будут таять, что приведет к выбросу огромных количеств углекислого газа в воздух.

Известно, что ледники в Антарктике и Гренландии теряют ежегодно в среднем 430 млрд тонн, став основным источником повышения уровня моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Франции поприветствовал публикацию специального доклада GIEC об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и парниковых газах.

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