Москва, 29 августа 2019, 03:13 — REGNUM
Первые испытания экзоскелета робота «Фёдора» проведены на МКС, сообщается в Twitter FEDOR:
«После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета».
https://twitter.com/FEDOR37516789/status/1166802784655745024
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Напомним, ранее стало известно, что 29 августа «Фёдор» начнёт выполнять свои обязанности на МКС.
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