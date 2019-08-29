Москва, , 03:13 — REGNUM

Первые испытания экзоскелета робота «Фёдора» проведены на МКС, сообщается в Twitter FEDOR:

«После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета».

https://twitter.com/FEDOR37516789/status/1166802784655745024

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Напомним, ранее стало известно, что 29 августа «Фёдор» начнёт выполнять свои обязанности на МКС.

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