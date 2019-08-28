Великий Новгород, , 17:04 — REGNUM

С нового учебного года, который начнётся 2 сентября 2019 года, в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого (НовГУ) внедряется новая модель образования — в неё будут вовлечены все первокурсники вуза, порядка 1250 студентов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 августа, на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков.

«Начиная с первого курса мы весь образовательный процесс перестроим под так называемую проектную логику», — отметил Боровиков.

Суть нового формата проблемно-ориентированного обучения — в командной работе студентов над определённым проектом. Ребята в группах по семь человек под руководством наставника (тьютора) будут разрабатывать реальный проект, необходимый для развития Великого Новгорода и Новгородской области.

Студенческие группы, по словам Боровикова, будут междисциплинарными — в составе команды могут быть будущие медики, психологи, IT-специалисты, юристы, журналисты — то есть специалисты всех тех сфер, которые необходимы для успешной реализации задачи. Учебный план будет скорректирован под эту работу: нулевой, ознакомительный этап, на котором студенты освоят «биржу проектов» и с помощью тьюторов определят дисциплины для дальнейшего изучения, а дальше — четыре блока по четыре недели, в каждом из которых — неделя командной работы и три недели, по словам Боровикова, на «компенсацию образовательных дефицитов», то есть обучение дисциплинам.

«Безусловно, дисциплины пока останутся, но это будут дисциплины сквозного характера», — пояснил ио ректора НовГУ.

Он также отметил, что в течение этих трёх недель один день будет отведён на проектную работу.

Юрий Боровиков, и.о. ректора НовГУ «Семестров не будет, будет экватор, когда ребята будут защищать свои проекты».

По его словам, к нововведениям университет готовился полтора года.

«Мы готовили наставников из числа сотрудников университета, тьюторов, которые будут сопровождать ребят. Эта работа будет проводиться в тесном взаимодействии со всем научно-образовательным комплексом Новгородской области — школами, организациями среднего профессионального образования. Ребята, которые будут приходить из школы, уже будут владеть и командной работой, и проектной логикой», — пояснил Боровиков.

Именно этим, по его словам, будет заниматься «Дом научной коллаборации», где школьники 5−6 классов будут обучаться по проекту «Детский университет», а 10−11 классов — по проекту «Малая академия».

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По словам Юрия Боровикова, в настоящее время подобная модель образования уже реализуется в ряде университетов страны. Среди них он назвал два вуза Тюмени — Тюменский госуниверситет и Тюменский индустриальный университет, Уральский федеральный университет (Екатеринбург), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) и Северный (Арктический) федеральный университет (Архангельск).

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