Жуковский, Московская область, , 15:04 — REGNUM

Роботы в полном объеме никогда не заменят человека в космосе, считает командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.

«Они (роботы) работают по программам, которые писали люди», — сказал космонавт на пресс-конференции на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Космонавт добавил, что роботы могут только помочь, тогда как «интеллект в космосе они не заменят».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа космический корабль «Союз МС-14» доставил на орбиту первого российского антропоморфного робота Skybot F-850 «Фёдора». Стыковка с МКС произошла со второй попытки.

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