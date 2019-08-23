Москва, , 08:08 — REGNUM

Антропоморфный робот «Фёдор», находясь на Международной космической станции, поможет экипажу с уборкой и «ремонтом». Ему поручат, в частности, протереть пыль, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

В программе испытаний робота на орбите определены четыре основных задачи. Специальной губкой он должен будет убрать пыль с иллюминаторов и других внутренних поверхностей станции, осветить рабочую зону одному из космонавтов фонариком и перекусить кабель ручным инструментом.

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Ещё одна задача — провести стыковку и расстыковку быстроразъемных штекерных соединителей, которые используются в системе электропитания внутри и снаружи МКС, рассказал источник РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту был запущен на орбиту 22 августа. Робота отправили в космос для отработки операций, в которых он в будущем сможет заменить космонавтов. На МКС он будет находиться до 7 сентября.

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