Москва, , 10:21 — REGNUM

Федеральные средства на научно-образовательные центры, которые в пилотном варианте создаются в пяти регионах страны, будут выделены до 1 июня 2020 года на основе отчётов о реализации проектов. Затем будет принимать решение о выделении очередных средств. Об этом говорилось на первом заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое прошло под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства.

Научно-образовательные центры включают в себя ведущие вузы, научные организации и предприятия реальной экономики. Они предполагают интеграцию организаций высшего образования и научных организаций, их кооперацию с предприятиями реального сектора экономики. В этом году предоставлена господдержка научно-образовательным центрам, созданным в пяти регионах, — в Прикамье, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

На создание центров из федерального бюджета выделяется 8,6 млрд рублей в форме грантов, из внебюджетных источников планируется привлечь 134 млрд рублей. Татьяна Голикова отметила, что в рамках нацпроекта «Наука» это единственный проект с таким существенным вложением внебюджетных ресурсов.

На заседании было подчёркнуто, что гранты будут предоставлены пяти пилотным регионам до 1 июня 2020 года «на основании отчёта по реализуемым программам», затем будет приниматься решение о том, выделять очередные средства или нет. Решение будет приниматься на основе оценки реализации программы в том или ином регионе.

Минобрнауки в 2020—2021 годах будет проводить конкурсные отборы научно-образовательных центров и финансировать выплаты грантов. В рамках национального проекта «Наука» к 2022 году таких научно-образовательных центров будет не менее 21.