Москва, 26 августа 2019, 14:20 — REGNUM
Повысить эффективность изучения определенных удаленных объектов в космосе учёным может помочь технология взаимодействия ионов с поверхностью, сообщает 26 августа пресс-служба Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
Вопросы применения этой технологии накануне обсудили участники 24-й Международной конференции «Взаимодействие ионов с поверхностью», проходившей на площадке университета.
С докладами выступили учёные из Австрии, Бельгии, Германии, России, Швеции, Японии — всего из 18 стан с трех континентов. Участники обсудили фундаментальные вопросы взаимодействия ионов с поверхностью, а также рассмотрели работы, имеющие большое прикладное значение в материаловедении, микро‑ и наноэлектронике, аналитическом приборостроении, термоядерных исследованиях и аэрокосмической области.
Область применения результатов исследований взаимодействия ионов с поверхностью в последние годы постоянно расширяется. Помимо известных уже возможностей по созданию с помощью ионных пучков новых полупроводников и гетероструктур, повышению прочности и коррозионной стойкости обрабатываемых изделий, все больше приложений связано с созданием биосовместимых имплантов, управлением свойствами двумерных графеновых слоев, новых покрытий для нанофотоники — то есть с получением веществ с абсолютно новыми функциональными свойствами.
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