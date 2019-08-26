Москва, , 14:20 — REGNUM

Повысить эффективность изучения определенных удаленных объектов в космосе учёным может помочь технология взаимодействия ионов с поверхностью, сообщает 26 августа пресс-служба Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Вопросы применения этой технологии накануне обсудили участники 24-й Международной конференции «Взаимодействие ионов с поверхностью», проходившей на площадке университета.

Заведующий кафедрой физики плазмы НИЯУ МИФИ, сопредседатель конференции ВИП-2019 Валерий Курнаев «Несколько докладов были посвящены взаимодействию атомных частиц со льдом. Применяя такие методы как отражение частиц или возбуждение ими вторичного излучения, можно резко повысить эффективность получения информации при изучении спутников Юпитера, ледяных комет или поверхности других планет и астероидов».

С докладами выступили учёные из Австрии, Бельгии, Германии, России, Швеции, Японии — всего из 18 стан с трех континентов. Участники обсудили фундаментальные вопросы взаимодействия ионов с поверхностью, а также рассмотрели работы, имеющие большое прикладное значение в материаловедении, микро‑ и наноэлектронике, аналитическом приборостроении, термоядерных исследованиях и аэрокосмической области.

Область применения результатов исследований взаимодействия ионов с поверхностью в последние годы постоянно расширяется. Помимо известных уже возможностей по созданию с помощью ионных пучков новых полупроводников и гетероструктур, повышению прочности и коррозионной стойкости обрабатываемых изделий, все больше приложений связано с созданием биосовместимых имплантов, управлением свойствами двумерных графеновых слоев, новых покрытий для нанофотоники — то есть с получением веществ с абсолютно новыми функциональными свойствами.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые обнаружили 10 новых спутников Юпитера