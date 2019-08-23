Москва, , 15:50 — REGNUM

Национальный образовательный интегратор ГК «Просвещение» примет участие в III московском международном форуме «Город образования». Мероприятие организовано правительством Москвы при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября 2019 года.

«Площадка форума «Город Образования» — одно из самых интересных и динамично развивающееся образовательное мероприятие в России и в мировом сообществе», — заявил вице-президент ГК «Просвещение» Алексей Шаповалов на пресс-конференции, посвященной форуму и прошедшей в Москве 22 августа. Он сообщил, что национальный образовательный интегратор представит на форуме свои новейшие продукты и технологии. Стенд компании станет одним из самых больших в «Городе образования» и будет поделен на несколько тематических зон. Посетители площадки получат возможность ознакомиться с современным оборудованием для школ, в частности для инженерных, медицинских и гуманитарных классов. Гости стенда «Просвещения» также смогут принять участие в интерактивных викторинах и играх, ориентированных на повышение образовательного уровня и профориентацию.

По словам Алексея Шаповалова, в этом году компания на своей площадке представит комплект по моделированию, конструированию и программированию «Лунная одиссея 2.0». Образовательный продукт создан образовательным интегратором в сотрудничестве с госкорпорацией «Роскосмос» с целью поддержки учащихся средней школы в вопросе освоения технологии, информатики, физики, математики и географии. Как отметил спикер, за подобными технологиями — будущее нашего образования. Алексей Шаповалов напомнил, что в этом году ГК «Просвещение» открыло собственное R&D пространство, в котором можно ознакомиться с инновационным оборудованием, позволяющем формировать практические умения и навыки у учеников и готовить их к будущей профессии.

В рамках форума ГК «Просвещение» выступит организатором дискуссионной панели, посвященной актуальному вопросу экспортных возможностей российского образования. По словам Алексея Шаповалова, эксперты обсудят «ключевые проблемы и возможности по экспорту российского образования в другие страны, а также по привлечению студентов в российские учебные заведения».

«На мой взгляд, это важная веха, — заявил вице-президент ГК «Просвещение». — Сегодня российская система образования становится экспорториентированной и востребованной во всем мире».

Директор московского центра качества образования, программный директор форума «Город образования» Павел Кузьмин отметил, что в этом году мероприятие станет самым масштабным за свою историю. Если в прошлом году свои инновационные решения на форуме представили 86 экспонентов, то в 2019 году в нем примут участие более 700 организаций, ожидается 1300 иностранных гостей из 50 стран мира. «Это, наверное, абсолютный рекорд среди международных образовательных форумов», — подчеркнул Кузьмин. По его словам, ключевыми событиями деловой программы станут Открытый педагогический совет с участием мэра Москвы Сергея Собянина, конференция Рособрнадзора, всемирный саммит AQDAR-2019, организуемый Объединёнными Арабскими Эмиратами и многие другие мероприятия. Кроме того, в рамках форума пройдет международная олимпиада мегаполисов, участниками которой станут команды из 47 городов мира. Все мероприятия «Города образования», заверил программный директор форума, будут полезными для тех, кто работает в образовании или связан с той сферой.

В 2018 году Московский международный форум «Город образования» посетили более 133 тысяч человек. Эксперты ожидают, что в этом году его популярность значительно возрастет. По словам заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александра Молоткова, сегодня Москва идет в авангарде изменений в образовательной отрасли, добивается высоких результатов и является одним из немногих городов мира, регулярно готовящих победителей международных олимпиад.

«В настоящее время Москва предлагает широкий набор механизмов для реализации положений и достижений амбициозных задач, которые были обозначены в указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», — подчеркнул Молотков.