Москва, , 08:27 — REGNUM

Многоразовые энергопоглощающие изделия, призванные заменить изделия из полимеров, создали специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей». Об этом сообщила пресс-служба института.

Как следует из сообщения, пробные изделия были созданы из порошка из нержавеющей стали с применением аддитивных технологий — сначала был изготовлен сам порошок, а затем он подвергся селективному сплавлению при помощи мощного лазера.

«В дальнейшем при правильном подборе режимов сплавления и материала порошка можно создать более тонкие природоподобные структуры из металлов, обладающих свойствами, похожими на свойства ауксетичных материалов», — отметил главный автор исследования, инженер института конструкционных материалов Антон Жуков.

В институте добавили, что разработка учёных найдёт применение при создании механизмов посадочных опор космических аппаратов, самолетов, высокоскоростных поездов, а также автомобильной и мототехники.

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