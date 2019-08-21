Бахчисарай, Крым, 21 августа 2019, 13:24 — REGNUM
Крымские археологи нашли старинный христианский храм на городище Эски-Кермен, которое расположено в Бахчисарайском районе полуострова. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 21 августа сообщил директор «Института археологии Крыма РАН» Вадим Майко.
Раскопки проводила совместная экспедиция Института археологии Крыма РАН и Научно-исследовательского центра истории и археологии Крымского федерального университета им. Вернадского.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в западном районе Крыма на древнем городище Кульчук нашли уникальную башню, построенную предположительно в первой половине III века до н. э.
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