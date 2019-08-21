Томск, , 10:03 — REGNUM

Алгоритм определения концентрации метана в атмосфере на основе данных лидарных и спутниковых средств измерений создают учёные томского Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. Об этом 21 августа сообщает портал ИНО Томск.

«Метан известен как активный поглотитель теплового излучения исходящего от поверхности планеты, повышение его концентрации значительно влияет на температуру окружающей среды и климат в целом», — объяснил актуальность исследований научный сотрудник ИОА СО РАН Сергей Садовников.

Отмечается, что спутниковые данные получает станция приема института, а наземные измерения проводятся при помощи лидара — лазерного локатора, который способен определять свойства прозрачной среды в области наблюдения.

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Исследование томских учёных поддержано стипендией Президента России. Итогом их работы станут результаты моделирования лидарного зондирования для разных условий (сезонов) и трасс наблюдения, алгоритм обработки данных для определения содержания и динамики в атмосфере метана и оксида азота с использованием лидарных и спутниковых средств измерений.

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