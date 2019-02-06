Учёные из Томска получили премию президента РФ

Томск, , 09:23 — REGNUM Сотрудники Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук Евгений Горлов и Виктор Жарков получили премию президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год. Как сообщили ИА REGNUM 6 февраля в областной администрации, учёные премированы за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ.

По словам помощника президента РФ Андрея Фурсенко, разработка томских учёных — это «некий прорыв».

«У этого прибора чувствительность собачьего носа. Прибор уже используется различными службами», — прокомментировал Фурсенко.

В обладминистрации уточнили, что лидарный детектор способен распознавать вещества по молекулам их паров в воздухе. Опасные предметы можно сканировать на больших расстояниях и дистанционно. Прибор может распознавать взрывчатку по отпечаткам пальцев террориста. Он состоит из системы сканирования, лазерного источника и телескопа с особо чувствительной оптикой.

Разработка велась более пяти лет по заказу ФСБ. Эта новая технология, которая, по словам учёных, и не имеет аналогов в мире.

Что касается премии, она призвана стимулировать дальнейшие исследования и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии — 2,5 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президент России Владимир Путин наградил главного научного сотрудника Института оптики атмосферы Сибирского отделения РАН Александра Быкова грамотой за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность.

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