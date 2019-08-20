Харбин, Китай, , 06:15 — REGNUM

Международный форум защиты ископаемых прошел в китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, собрав более 180 палеонтологов со всего мира, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Палеонтологи из более чем десяти стран, включая Россию, Японию и Францию обменялись взглядами на защиту ископаемых находок, развитие туризма, геологической культуры и исследования мел-палеогенового вымирания (К-т вымирание), собравшись в уезде Цзяинь провинции Хэйлунцзян.

Уезд является домом для первого слоя К-Т вымирания, найденного в Китае. Этот период знаменует вымирание динозавров и других видов, которое произошло 66 млн лет назад. Палеонтологи достигли серьезных достижений в изучении палеонтологических ископаемых в уезде за прошедшие годы, отметил член Немецкой академии наук Волькер Мосбрюгер.

За время четырехдневного форума, который был организован Палеонтологическим обществом Китая и пройдет 18 по 21 августа, ученые проведут полевые исследования и другие мероприятия.

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