Барселона, Испания, , 04:57 — REGNUM

Ученые из Каталонии открыли новый вид грибок, которые растут преимущественно на песк, сообщает пресс-служба каталонского правительства.

Сообщается, что гриб принадлежит к роду псатирелл (в русском языке еще называется «хруплянки»). Новый вид назвали Psathzrella Montgriensis в честь природного парка Монгри. Этот гриб адаптирован к жизни на песке, в том числе на пляжах и прибрежных дюнах. Его шляпка достигает от 5 до 15 миллиметров в диаметре, а ножка имеет буроватый цвет. Отмечается, что раньше гриб не удавалось обнаружить из-за того, что он появляется только в «очень определенных» природных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа ученые из Танзании выявили четыре типа насекомых, способных поедать вредителей на кофейных полях и сделать производство кофе более выгодным. Новый вид насекомых получил название «дудукобэ».

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