Лондон, , 18:36 — REGNUM

Учёные Стэндфордского университета разработали экран для защиты электроники от тепловыделяющих элементов, сложив несколько слоев материалов толщиной в десять атомов. Об этом 16 августа сообщает портал PHYS.ORG.

На данный момент, чтобы защитить микропроцессоры и пользователя от избыточного тепла, выделяемого в ходе работы электроники, в устройства вставляют стекло, пластик или даже слои воздуха в качестве изоляции. Однако, это всё равно приводит к сбоям в работе и даже взрывам литиевых батарей.

Исследователи из Стэндфорда подошли к решению этой проблемы, представив тепло как звук, с соответствующей от него защитой. Учёные предположили, что от тепла можно будет защититься, создав многослойный барьер, даже если он будет выполнен из сверхтонкого материала. Около 15 лет назад были получены первые атомно-тонкие материалы. Первым был графен, состоящий из одного слоя атомов углерода. Стэндфордские учёные использовали его и три других листовых материала толщиной в три атома. Получился четырехслойный изолятор глубиной в 10 атомов, эффективно поглощающий тепло. Новая технология сделает смартфоны, ноутбуки и другую электронику более эффективной и безопасной.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что группа российских учёных доказала возможность использования малоизученных координационных полимеров для создания долговечных аккумуляторов с необычайно высокой скоростью зарядки.

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