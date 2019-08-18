Москва, , 16:29 — REGNUM

Российская компания «3D Bioprinting Solutions» проведёт на Международной космической станции (МКС) эксперимент по печати мяса на биопринтере. Об этом 14 августа сообщает Forbes.

25 сентября корабль «Союз МС-15» доставит на МКС исходный материал — клетки, полученные из десны кролика и клетки коровы. Космонавты попробуют напечатать из них стейк. Эта технология будет очень полезна для питания космонавтов во время долговременных полётов, несмотря на то, что мясо, напечатанное в космосе, стоит гораздо дороже обычного.

Технология всё время совершенствуется. Если в 2011 году только килограмм исходных, специально выращенных для печати на биопринтере клеток стоил более 1 млн долларов, то в настоящее время цена уже напечатанного килограмма мяса составляет 10 тысяч долларов. Для сравнения подъем на орбиту одного килограмма груза стоит от 40 до 50 тысяч долларов, при этом продукты питания составляют большую часть доставляемого на орбиту груза.

Вопросами выращивания еды в космосе уже занятые космические агентства Японии и США. Это не первый эксперимент биопечати компании «3D Bioprinting Solutions». В декабре 2018 года с помощью магнитного биопринтера «Орган.Авт» на МКС были напечатаны щитовидная железа мыши и человеческий сустав.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что первичные результаты исследования биологических тканей, созданных с помощью 3D-биопринтера на МКС, показали, что эксперимент прошёл успешно.

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