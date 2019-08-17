Вашингтон, , 21:59 — REGNUM

Данные наблюдений космического корабля NASA «Юнона» показывают, что Юпитер на заре формирования солнечной системы столкнулся с планетой в 10 раз большей массы Земли, которая стала ядром Юпитера. Об этом 16 августа сообщает Reuters.

Юпитер NASA

Аппарат «Юнона» с очень большой точностью измерил гравитационное поле Юпитера. Оказалось, что самая большая планета Солнечной системы, «газовый гигант» Юпитер имеет большое «разбавленное» ядро, составляющее 5−15% процентов массы планеты. Оно состоит из скального и ледяного материала, неожиданно для учёных смешанного с легкими элементами, такими как водород и гелий.

Согласно модели учёных, это можно объяснить тем, что всего через несколько миллионов лет после рождения Солнца, примерно 4,5 миллиарда лет назад произошло лобовое столкновение Юпитера (320 масс Земли и 143 000 км в диаметре) с протопланетой (10 масс Земли), которая разорвала плотное ядро Юпитера и смешала легкие и тяжелые элементы. Если бы этого не произошло, протопланета стала бы ещё одной планетой солнечной системы, полноценным «газовым гигантом» несколько менее массивным, чем Уран и Нептун.

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