Руководство НИУ ВШЭ официально не поддержало своего арестованного за участие в уличных беспорядках студента. Тем временем филологи НИУ ВШЭ возглавили список преподавателей и студентов, которые поддержали арестованных участников протестов в связи с выборами в Мосгордуму и вместе с представителями других специальностей назвали себя частью академического сообщества НИУ ВШЭ.

Как сообщило ранее ИА REGNUMАссоциация американских славистов в ультимативном открытом письме вузам и учёным России заявила, что Ассоциацию теперь будут интересовать не столько научные качества и рейтинги российских университетов, но и степень поддержки их сотрудниками протестов при полной безнаказанности и при нейтральной позиции руководства вузов.

При этом именно правительство России требует от российских вузов отчётов о достижениях ими международных рейтингов и цитируемости работ своих сотрудников. Таким образом Минобрнауки в процедуре оценки эффективности российских вузов не справилось с дублированием отчетности по системам Scopus и Web of Science и оставило всех специалистов по истории русской литературы, русской истории и русской гуманитаристики, отчитывающихся по обеим базам, один на один с Web of Science. Программа введения российских журналов в Web of Science — совместный проект НИУ ВШЭ и РАН.

Физикам и биологам подобные ультиматумы не страшны. Но российские гуманитарии —слависты и русисты — попадают теперь в зону открытой идеологической борьбы на полях профессиональных американских ассоциаций и рейтингов Web of Science. Тех самых, от которых напрямую зависит зарплата в элитных вузах и в которых предельно мало журналов указанной тематики, при этом получение денег от правительства РФ теперь определяется совсем в другом месте

