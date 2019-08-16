Салехард, , 17:07 — REGNUM

Динамика накопления чёрного углерода в Арктике, усиливающего процессы глобального потепления, стала предметом изучения российских ученых — на острове Белый (ЯНАО) начал работу уникальный научно-исследовательский комплекс по изучению аэрозольного загрязнения атмосферы Арктики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа.

Оборудование доставлено на остров на легкомоторном самолёте Федерации лёгкой и сверхлёгкой авиации ЯНАО «Крылья Арктики». Приборы предназначены для измерения концентрации чёрного углерода и отбора аэрозолей для физико-химического анализа состава чистой фоновой и загрязнённой атмосферы.

Чёрный углерод попадает в Арктику путём переноса продуктов сжигания антропогенного и природного происхождения с континента. Высокая концентрация микрочастиц чёрного углерода приводит к потеплению, осаждение на снег и лёд вызывает дополнительное таяние. Для изучения влияния эмиссий региона на качество воздуха один из приборов — аэталометр три месяца проработал в районе Салехарда.

«Исследования на острове Белый впервые дадут ученым возможность количественно определить степень воздействия крупномасштабных индустриальных эмиссий на состояние атмосферы и климат экосистемы Арктики», — заявил директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий.

Остров Белый — самая северная территория Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2014 году здесь создан научно-исследовательский стационар Российского Центра освоения Арктики. В 2015 году учёные Института промышленной экологии Уральского отделения РАН установили лазерный газоанализатор Picarro для непрерывных измерений концентрации парниковых газов. Полученные данные помогают определить источники и объёмы эмиссии парниковых газов на расстоянии до тысячи километров. По мнению Антона Синицкого, объединение совместных усилий учёных на острове Белый позволит проводить уникальные для Российской Арктики экологические исследования.

Проект реализуется учёными Научного центра изучения Арктики и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и поддержан грантом РФФИ-Арктика.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, таяние льдов Арктики и другие процессы, вызванные глобальным потеплением, вызывает беспокойство мировой научной общественности. По мнению некоторых ученых, исследования «не успевают» за стремительно меняющейся обстановкой.

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