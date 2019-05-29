Исследователи нескольких стран договорились о совместной работе в Арктике

Архангельск, , 13:31 — REGNUM Результатом Международного арктического научного саммита, завершившегося в Архангельске, стал ряд соглашений между учеными об участии в совместных проектах по изучению процессов, вызванных глобальным потеплением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Международного арктического научного комитета (МАНК), директор Арктического Исследовательского Центра (Аляска) Ларри Хинзман.

«Одним из таких проектов станут совместные экспедиции по изучению арктических морей. Это очень масштабный проект, Мы запланировали проведение 4 масштабных экспедиций для ученых из 20 стран. Предполагается, что участниками экспедиций станут не менее 100 ученых», — сообщил Хинзман.

Он также отметил, что изменения, которые происходят в Арктике — достаточно предсказуемы для научного сообщества, однако их стремительность и масштаб в последние два года являются впечатляющими.

«Нужно применять новые подходы, чтобы углубиться в суть этих изменений, и узнать наверняка, какие последствия ждут окружающую среду и климат», — заявил президент МАНК.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске в рамках участия в Международном арктическом научном саммите, учрежденном МАНК, побывали более 400 ученых из 29 стран. Следующий саммит пройдет в Исландии, а в 2021 году — в Португалии.

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