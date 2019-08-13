Екатеринбург, , 23:49 — REGNUM

Учёные из Уральского федерального университета создали беспилотную технику для переброски топлива в Арктику. Об этом сообщает ТАСС.

Айсберг М. Иванов © Национальный парк «Русская Арктика»

Беспилотник должен доставлять топливо, в частности, газ, до источников электроэнергии на арктической территории.

Своей формой аппарат напоминает вездеход. Транспортное средство оказывает минимальное давление на почву и запрограммировано на поездку по одной и той же траектории. Определять пространственные координаты можно будет по спутникам и по датчикам, измеряющим ускорения — там можно будет оценить отклонения от курса.

Испытать технику планируют в 2020 году.

Напомним, 7 августа в УрФУ открыли новый способ получения биоэтанола. Экологическое топливо можно использовать в тепловой энергетике.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге разрабатывают экологичное топливо из водорослей