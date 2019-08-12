Бухарест, , 15:44 — REGNUM

Румынские ученые создали изделие, внешне похожее на летающую тарелку, видео с испытаниями объекта опубликовал 12 августа телеканал RT.

Прежде чем подобное устройство могло быть создано, потребовались десятилетия научных изысканий. Итогом стало изобретение аппарата, похожего на плавник дельфина.

Ученые изначально не планировали создавать изделие, напоминающее внешним видом летающую тарелку, которую можно наблюдать в многочисленных фильмах про инопланетян.

Однако итогом исследований в области аэродинамики стало именно такое устройство, первый его прототип был создан еще 12 лет назад. Теперь эксперты планируют заменить на нем двигатели, что позволит производить более серьезные испытания.

Летательный аппарат, внешне напоминающий пресловутую летающую тарелку, способен развивать сверхзвуковую скорость. Подобное изделие может быть беспилотным или пилотируемым.

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