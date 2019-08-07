Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM

Новый способ получения биоэтанола — экологического топлива для использования в тепловой энергетики — разработала команда молодых исследователей Уральского федерального университета. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба вуза.

Впервые для разработки биотоплива использовались пресноводные водоросли из водоёмов, распространенных в Свердловской области.

«Инновационность заключается в том, что, во-первых, никто еще никогда не получал биотопливо из пресноводных водорослей. Во-вторых, проект решает экологические проблемы: мы используем сбросное тепло ТЭЦ, кроме того, пытаемся снизить количество выбросов парникового газа. В-третьих, проект достаточно легко воплощается в жизнь и не требует больших затрат», — объяснила руководитель проекта, старший преподаватель кафедры теоретической механики УрФУ Марина Волкова.

Отмечается, что университетский проект может быть адаптирован под любой объект энергетики: котельные, теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали, атомные электростанции. Кроме того, биотопливо в будущем может применяться в автомобилях, в промышленности.

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