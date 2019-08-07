Париж, , 13:27 — REGNUM

На Международной космической станции астронавты начали уникальный эксперимент, который позволит выяснить, как бактерии справляются с добычей полезных ископаемых в невесомости и при имитации марсианского тяготения. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

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Оборудование для исследования, созданное учёными Эдинбургского университета в Великобритании, было доставлено на орбиту в конце июля на космическом корабле Dragon.

Астронавты будут наблюдать, как растёт биоплёнка, образуемая микробами на базальтовой породе. Это поможет исследователям понять потенциал биодобычи на других планетных телах, таких как астероиды.

«Знания о том, как микробы взаимодействуют, растут и извлекают элементы с поверхности породы в условиях микрогравитации и имитации гравитации Марса, позволят нам понять, влияет ли низкая гравитация на способность микроорганизмов прикрепляться к поверхности породы и выполнять биодобычу», — пояснил главный исследователь проекта Чарльз Кокелл из Эдинбургского университета.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля к МКС с космодрома «Байконур» была запущена российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13». На корабле на станцию отправились космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Они будут работать на МКС 201 день.