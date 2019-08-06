Ростов-на-Дону, 6 августа 2019, 12:42 — REGNUM
Биопринтер для печати объёмных структур для тканевой инженерии разработали специалисты Донского государственного технического университета из научно-исследовательской лаборатории ДГТУ-РНИОИ «Инженерные технологии в медицине». Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Отмечается, что оборудование способно выполнять печать биоактивных каркасов из смеси материалов, поддерживающих жизнеспособность клеток.
«В качестве основного материала используются специальные биоматериалы, которые позволяют создавать ткань, максимально схожую с природной», — объяснил эксперт лаборатории Сергей Чапек.
По его словам, на выращивание одного скаффолда (биоактивного каркаса) потребуется от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от размера и структуры, которую требуется напечатать.
Представленная разработка, по мнению учёных, сможет применяться для печати тканей для регенеративной медицины, косметической хирургии, а также для фармацевтического тестирования и подбора лекарственных препаратов.
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