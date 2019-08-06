Улан-Удэ, , 11:41 — REGNUM

Найденные в Иволгинском районе Бурятии археологические памятники бронзового века взяты под охрану властями республики.

Как сообщает газета «Номер один», правительство региона включило в перечень объектов культурного наследия петроглифы «Хурумша. Тэмээн Шулуун», «Хурумша. Тамгата Хошуун» — петроглифы, а также могильник «Хурумша. Олзон Туяа». Все объекты относятся к бронзовому веку.

Согласно распоряжению, на этих участках разрешено вести лишь археологические работы. Тогда как земляные, строительные, мелиоративные и иные работы возможны только при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Монголии, рядом с российским Алтаем ученые обнаружили наскальные рисунки, возраст которых может превышать десять тысяч лет. На рисунках, в частности, были изображены мамонтёнок и носорог.

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