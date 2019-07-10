Горно-Алтайск, , 09:28 — REGNUM

На северо-западе Монголии, рядом с российским Алтаем ученые обнаружили наскальные рисунки, возраст которых может превышать десять тысяч лет. Об этом ИА REGNUMсообщили в Институте археологии и этнографии СО РАН.

«Наскальные рисунки монгольского и российского Алтая — это десятки тысяч петроглифов от эпохи палеолита до периода поздней бронзы. Сцены охоты и обряды, домашние и дикие животные, люди в шаманских одеждах — их изображения выполнены в различных техниках с использованием камня, кости, металла и природных красителей», — говорится в сообщении.

Однако дать точную датировку рисункам ученые затрудняются, поскольку они выполнены на скальных поверхностях, не имеющих комплекса сопутствующих артефактов, как, например, захоронение. Возраст петроглифов можно определить, только если они нарисованы с использованием природных органических пигментов — например, угля, частицы которого поддаются радиоуглеродному датированию на ускорительном масс-спектрометре.

«Все остальные подходы при определении возраста рисунка позволяют определить относительную дату на основании комплекса характерных признаков. Например, изображение мамонта или шерстистого носорога указывает ученым на период плейстоцена, когда эти животные существовали», — добавили ученые.

Между тем на найденных рисунках в Монголии были изображены в том числе мамонтенок и носорог. Кроме того, трасологический анализ показал, что все изображения плейстоценовой фауны были выбиты каменными орудиями. Добавим, что представители мегафауны, такие как мамонты и шерстистые носороги, прекратили свое существование примерно 15−12 тысяч лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в декабре 2018 года сообщил о найденных наскальных рисунках в Горном Алтае, о которых никто не знает.

«Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее. Никаких учёных там нет, никто об этом не знает. Мы посмотрели, рукой расчистили. Мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории», — заявил глава государства.

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