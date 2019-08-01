Москва, , 17:59 — REGNUM

По меньшей мере четыре запуска ракет «Союз» планируется осуществить с космодрома «Восточный» в 2020 году. Об этом 1 августа сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас в следующем году на «Восточном» будет минимум четыре пуска, а дальше по нарастающей. Там вся инфраструктура готова», — приводит слова Рогозина пресс-служба Кремля.

В текущем году, как сообщил глава Роскосмоса, Россия планирует осуществить в общей сложности около 40 пусков, но точное их количество будет зависеть «от готовности партнёров по нагрузкам и по космическим аппаратам».

Напомним, первый и пока единственный запуск с космодрома «Восточный» в текущем году был осуществлён 5 июля. Ракета-носитель «Союз 2.1б» вывела на обриту 32 спутника из России, Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии, а также космический аппарат «Метеор-М» № 2−2, входящий в состав космического комплекса «Метеор-3М».