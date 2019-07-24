Тамбов, , 14:35 — REGNUM

Системы технического зрения, мобильного робота для сельского хозяйства и искусственные мышцы представили выпускники Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) на защите своих квалификационных работ, сообщает 24 июля пресс-служба вуза.

Разработка системы технического зрения коллаборативного робота UR3 позволит распознавать объекты в поле зрения видеокамеры, определять размеры, ориентацию и координаты их центра тяжести. Полученная информация позволит роботу решать обратную задачу кинематики и производить расчёт воздействий на приводы манипулятора и схвата.

Предложенная система может быть использована на предприятиях различного профиля, в том числе на сельскохозяйственных и мусороперерабатывающих предприятиях при сортировке соответственно фруктов и овощей, а также бытовых отходов.

В свою очередь мобильный робот, созданный по заказу Мичуринского государственного аграрного университета, позволит брать образцы почвы в труднодоступных местах и исследовать их свойства.

Другие проекты выпускников были посвящены созданию искусственных мышц и модернизации технологических процессов на тамбовском заводе «Электроприбор», где студенты проходили обучение в рамках ведомственной целевой образовательной программы.

Отмечается, что государственная экзаменационная комиссия высоко оценила работы студентов. Все разработки были рекомендованы к внедрению.