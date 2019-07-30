Токио, , 16:38 — REGNUM

Японское правительство разрешило учёным из Токийского университета провести эксперименты с гибридными эмбрионами человека и грызуна, сообщает 30 июля издание The Asahi Shimbun.

Целью эксперимента заявлено выращивание органов, пригодных для пересадки людям.

Токийский университет воспользовался тем, что с 1 марта текущего года в Японии разрешено не уничтожать химерные эмбрионы через две недели после их получения.

Теперь японским учёным разрешено имплантировать такие эмбрионы-гибриды суррогатным матерям для вынашивания. При этом имплантация этих эмбрионов в организм людей остаётся запрещена.

Напомним, ранее японские учёные пытались вырастить овцу с поджелудочной железой человека, но эксперимент закончился неудачно.

Если эксперимент завершится успехом, учёные повторят его с более крупными животными, постепенно доведя дело до свиней.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские генетики представили результаты редактирования генома ячменя