Великий Новгород, , 10:44 — REGNUM

Археологическая экспедиция Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ), которая работает на Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородская область, прочитала тексты двух берестяных грамот середины XIII века, найденных в этом полевом сезоне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре НовГУ, о содержании находок рассказала начальник экспедиции Елена Торопова.

По её словам, грамота №50 довольно типична для Старой Руссы и касается экономических вопросов: возможно, в ней приведён долговой список или объёмы соли, которые нужно кому-то поставить.

Что касается второй грамоты, которая получила порядковый номер 51, исследователи предположили, что она написана «на скорую руку».

«Буквы затёрты и не очень чётко прописаны. Некий Максим — кстати, такое имя впервые встречается в грамотах Старой Руссы — даёт распоряжение Онанию срочно прислать трёх лошадей с сёдлами в какое-то место. И даже перечисляет лошадей по масти», — сообщила Торопова.

Отметим, что сегодня, 26 июля, в Новгородской области отмечается День бересты — день находки первой берестяной грамоты в Новгороде. Праздник, посвященный 68-й годовщине этого события, состоится на Троицком раскопе близ Новгородского кремля, где в этом сезоне найдены уже три берестяные грамоты. Общее число древнерусских посланий на бересте, найденных в культурном слое Новгорода, достигло 1116.

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