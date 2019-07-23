Великий Новгород, , 21:29 — REGNUM

Новую берестяную грамоту, адресованную человеку по имени Сновид, нашли на Троицком раскопе в Великом Новгороде в слоях первой половины XII века. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, это уже третья берестяная грамота, найденная в Великом Новгороде в нынешнем археологическом сезоне и 1116-я с момента находки первого послания на бересте.

Изучением грамоты, которая состоит из трёх строк, занимается член-корреспондент РАН Алексей Гиппиус.

«Известно, что адресатом является Сновид, ранее упоминавшийся в берестяных письмах того же времени, найденных на территории исследуемой усадьбы. Существует четыре подобных послания», — сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

Новое послание Сновиду нашли студенты кафедры археологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Георгий Лазаренко и Анастасия Федотова, которые сейчас проходят практику в Великом Новгороде.

Напомним, ранее Сновид упоминался в ряде грамот, также найденных в слоях первой половины XII века на территории этой же усадьбы — так, например, грамота № 1045 представляет собой деловую переписку «от Луке и от Микуле к Сновиду» с просьбой дать взятку какому-то должностному лицу, а в грамоте №955 автор текста Милуша рекомендует отдать девушку по прозвищу Великая Коса замуж за человека по имени Сновид.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные изучают новую берестяную грамоту XIII века из Старой Руссы