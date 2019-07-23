Ростов-на-Дону, , 22:54 — REGNUM

Южный федеральный университет должен возглавить человек, «который способен генерировать идеи, реагировать на экономику Ростовской области, оценивать ситуацию». Такое мнение высказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. При этом он дал понять, что кандидатуры на этот пост пока нет, несмотря на то, что срок у исполняющей обязанности ректора вуза Инны Шевченко истекает в ближайшее время.

«С губернаторами проводили несколько встреч в университетах, и я видел, как у их сотрудников горели глаза. ЮФУ должен быть драйвером развития региона. Иначе зачем мы претендуем на создание одного из национальных образовательных центров?» — цитирует губернатора портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля 2018 года стало известно о том, что освободилась должность ректора Южного федерального университета. Марина Боровская, занимавшая этот пост с 2012 года, была назначена заместителем министра науки и высшего образования России.

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