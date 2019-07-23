Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM

Координировать работу Южного научно-образовательного центра (НОЦ) будет Донской государственный технический университет (ДГТУ), сообщила пресс-служба вуза.

Основным направлением НОЦ станет цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса. По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, новый центр позволит аккумулировать усилия сильнейших профессионалов — учёных, организаторов, бизнесменов — для достижения общей цели на благо региона и всей России.

В состав НОЦ войдут 14 вузов, восемь научных организаций и 30 индустриальных партнеров. Центр будет работать по таким научным направлениям, как мобильные энергетические и транспортно-технологические средства сельскохозяйственного производства, цифровые интеллектуальные технологии, роботизированные системы и комплексы машин в животноводстве, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур, агроэкология и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня было отражено в майском указе президента РФ Владимира Путина. Решение этой задачи предусмотрено национальным проектом «Наука».