Архангельск, , 12:05 — REGNUM

Сегодня из Архангельска стартует научно-образовательный рейс «Арктический плавучий университет — Трансарктика-2019», организованной правительством РФ.

Как сообщили иа в пресс-службе Северного Арктического федерального университета, в экспедиции примут участие студенты, преподаватели и научные сотрудники САФУ, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГГМУ, СПБГУ, Высшей школы экономики, Центра морских исследований МГУ и ФГБУ «Северное УГМС».

Самая большая группа исследователей от САФУ — 16 человек: студенты-гидрометеорологи, экологи, биологи-географы, аспиранты и преподаватели.

Научно-образовательный рейс «АПУ — Трансарктика» на НИС «Профессор Молчанов» с 16 июля и до 2 августа будет проводить комплексные исследования на акватории, островах и побережье Белого, Баренцева и Печорского морей.

Научная полярная экспедиция «Трансарктика — 2019», организованная Правительством Российской Федерации, началась 20 марта и продолжится до осени. Во время экспедиции на суднах Росгидромета пройдут комплексные исследования морской и воздушной среды российской части Арктики, будет собран большой массив гидрофизических, гидрохимических, метеорологических и геологических данных. На проведение работ проекта «Трансарктика — 2019» Распоряжением Правительства РФ выделено 868 750 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля ученые «Арктического плавучего университета» завершили 2-недельную экспедицию на остров Шпицберген. Исследователи продолжили традиционные гидрометеорологические исследования в Баренцевом море, его биоразнообразия, динамики развития микробных сообществ, а также отобрали пробы вод Норвежского и Баренцева морей для определения содержания в них микропластика.

Напомним, распоряжение правительства РФ о поддержке комплексных исследований «Трансарктика — 2019» подписано в феврале 2019 года. Работы проводятся в рамках восстановления научных исследований Арктического региона, включая высокоширотную Арктику.