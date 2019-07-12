Архангельск, , 12:28 — REGNUM

Ученые «Арктического плавучего университета» завершили 2-недельную экспедицию на остров Шпицберген. Накануне научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» вернулось в Архангельск.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета Александр Сабуров, в рамках экспедиции удалось провести традиционные гидрометеорологические исследования в Баренцевом море, исследования биоразнообразия, динамики развития микробных сообществ.

«Важным направлением экспедиции стало изучение микропластика. Были отобраны пробы в Норвежском и Баренцевом море, их предстоит изучить в лабораторных условиях», — сообщил Сабуров.

Напомним, исследователи плавучего университета начали изучать микропластик в арктических морях в прошлом году. Тогда его следы удалось обнаружить в Карском, Белом и Баренцеовм морях. Наибольшая концентрация микропластика была зафиксирована именно в Баренцевом море.

«Изучение микропластика — молодое направление, любые исследования будут представлять большую научную ценность, потому что исследований было проведено пока крайне мало», — заявил Сабуров.

Исследования микропластика проводили ученые из Института Арктики и Антарктики совместно с коллегами из Швейцарии. Результаты изучения проб будут обнародованы через несколько месяцев.

Напомним, содержание микропластика в океанских водах вызывает беспокойство у исследователей, поскольку он оказывает токсичное действие на организмы, которые его употребляют. Ряд исследований показали, что микропластик накапливается в организмах, вызывает повреждения органов и влияет на их репродукцию.

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Добавим, что в состав экспедиции «Архангельского плавучего университета» вошли 58 учёных и студентов из 11 стран мира.