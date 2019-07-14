Париж, , 22:47 — REGNUM

Французские учёные, исследовав с помощью МРТ активизацию отделов мозга, предположили, что самые древние наскальные рисунки возраста 0,5 млн лет и более уже могли использоваться в качестве знаковых систем для передачи информации. Об этом 3 июля сообщается в научной статье, опубликованной в Royal Society Open Science.

Первые наскальные рисунки — петроглифы появились 500 тыс. лет назад и принадлежат руке древнего гоменида Homo erectus. При этом у учёных существовали сомнения в том, что эти выполненные осколками ракушки и подобием краски изображения черт и линий наделялись смыслом, который мог быть понят другим членом племени (человеческого стада) помимо самого автора. Однако, если это так, то изображенные рисунки являются наделёнными смыслом символами, способными переносить информацию, а значит, являются протоязыком.

Для того, чтобы понять так ли это, нейрофизиологи из Университета Бордо (Франция), проводя МРТ-скрининг мозга, показывали 27 добровольцам изображения наскальной живописи, фотографии современных объектов и пейзажей, слова, тексты, написанные линейным письмом Б (нерасшифрованный образец письменности древнего Крита).

Выяснилось, что мозг современного человека обрабатывает увиденные петроглифы по вентральному пути обработки зрительного стимула, активируя те же самые области веретенообразной извилины, которые отвечают за восприятие предметов. Сама же веретенообразная извилина мозга используется для этого исключительно у человекообразных. Таким образом, современный человек увидел за наскальными рисунками изображения предметов, а значит, они могли быть их древними символами.

Напомним, наскальные рисунки (петроглифы) встречаются по всему миру. Одно из самых известных в России мест — «Томская писаница» — историко-культурный и природный музей-заповедник в Кемеровской области. Данный памятник истории содержит 280 наскальных рисунков эпохи бронзы и раннего железного века (II-I тыс. до н. э.)

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