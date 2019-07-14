Веллингтон, , 20:47 — REGNUM

Биологи из Новой Зеландии раскрыли тайну смены пола самки Таласомы синеголовой (Thalassoma bifasciatum), одной из участниц гарема, в сильного самца. Об этом 10 июля сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Science Advances.

Thalassoma bifasciatum

Исследованный вид рыб относится к одному из 500, склонных к трансексуальному поведению при изменении условий окружающей среды. Эти рыбки обитают стаями в коралловых рифах Карибского моря. Самец с голубой окраской головы доминирует в семействе и охраняет гарем желтоголовых самок. Однако если самца нет, самая крупная самка в считанные дни трансформируется в самца. Поведение меняется в минуты, а лицо из жёлтой красавицы за несколько часов превращается в лик синего брутального самца-защитника. В половых органах яичник становится яичком и на десятый день она уже начинает производить сперматозоиды. При этом головной мозг не претерпевает изменений.

Применив современный метод высокопроизводительного РНК-секвенирования, генетики из Новой Зеландии установили, что изменение пола связано с полной генетической перестройкой половой железы — гонады. Сначала отключаются гены, ответственные за работу яичников, а затем включаются последовательности, ответственные за формирование мужских половых органов. По-видимому, открыта некая древняя система управления генами в ответ на изменение окружающих факторов.

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