Глазго, Великобритания, , 23:30 — REGNUM

Учёным Шотландии впервые в истории удалось сфотографировать квантовую запутанность, собрав для этого уникальную установку. Об этом 12 июля сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Science Advances.

Этот эффект возникает, когда элементарные частицы становятся загадочным способом неразрывно связаны друг с другом. Какая-то неизведанная сила заставляет одну частицу вести себя также как и вторая, связанная с ней, но удалённая на расстояние.

Поражённый этим величайший физик Альберт Эйнштейн называл такой эффект «жутким действием на расстоянии».

Для эксперимента учёные из Глазго изобрели установку, которая взорвала поток фотонов света и пропустила его через кристалл бета-бората бария, вызвав четыре фазовых перехода фотонов.

Специальная камера сфотографировала тот самый момент, когда обе частицы сместились на одинаковое расстояние, хотя уже были разделены и существовали независимо друг от друга. Созданная методика, открывает путь для новых визуализаций квантовых запутанностей.

Напомним, эффект квантовой запутанности планируется использовать для создания квантовой межконтинентальной связи на принципиально новых высоких скоростях.

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